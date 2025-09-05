Arjantin, Venezuela’yı 3-0 yendi

ARJANTİN’İN GALİBİYETİ VE GOLLERE DÖNÜKLÜK

Conmebol Dünya Kupası eleme maçında, Venezuela’yı ağırlayan Arjantin, rakibini 3-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın galibiyetini ve 3 puanı getiren golleri, 39. ve 80. dakikalarda Lionel Messi ile 76. dakikada Lautaro Martinez kaydetti. Maçın en dikkat çeken ismi olan Messi, karşılaşmanın ardından ilginç açıklamalarda bulundu.

DÜNYA KUPASI’NDA SON DÖNEM

2026 Dünya Kupası’nın, Lionel Messi için muhtemelen son büyük uluslararası turnuva olacağını dile getiren futbolcu, “Başka bir Dünya Kupası oynayacağımı sanmıyorum, en mantıklısı oraya ulaşamayacak olmamdır. Ama işte buradayız, umut ve heyecan doluyum. Fakat bu gün gün, maç maç ilerleyen bir süreç. Bu yıl çok fazla maçımız oldu, çok fazla seri oynadık. Neyse ki üç maçı üst üste oynayabildim. Gün gün, hislerimi takip ederek ilerliyorum,” şeklinde konuştu.

38 yaşındaki Messi, ülkesinde son maçına çıktığını vurguladı. “Bugün burada puan için oynadığım son maç olduğu çok açık ama ben her gün kendimi iyi hissetmeye ve en önemlisi kendime karşı dürüst olmaya çalışıyorum. Eğer kendimi iyi hissedersem keyif alıyorum. Eğer iyi hissetmezsem, orada olmayı tercih etmiyorum. Çok şey yaşandı, burada böyle bitirebilmek hep hayalini kurduğum bir şeydi. Halkımla birlikte kutlama yapabilmek… Barcelona’da uzun yıllar boyunca çok sevgi gördüm ama hayalim bunu burada, kendi ülkemde, kendi halkımla birlikte yaşamaktı. Uzun yıllar boyunca çok şey söylendi ama ben hep yaptığımız güzel şeyleri hatırlıyorum. Deneyen ve başarılı olamayan bu grubu hatırlıyorum ama her şeye rağmen yaşadıklarımız olağanüstüydü,” sözlerini kaydetti.