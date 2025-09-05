Arjantin, Venezuela’yı 3-0 yendi!

ARJANTİN, VENEZUELA’YA KARŞI HAKİMİYET KURDU

Conmebol Dünya Kupası eleme maçında Venezuela’yı ağırlayan Arjantin, rakibini 3-0’lık skorla mağlup etti. Maçın en dikkat çekici ismi Lionel Messi, karşılaşmanın sonrasında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ev sahibi takım için galibiyeti ve 3 puanı kazandıran golleri; 39 ile 80. dakikalarda Lionel Messi ve 76. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

MESSİ’DEN DUYGULU AÇIKLAMALAR

Dünya futbolunun sembol isimlerinden biri olan Messi, 2026 Dünya Kupası’nın muhtemelen son büyük uluslararası turnuvası olacağını ve ülkesinde bir daha resmi maça çıkmayacağını ifade etti. Umut ve heyecan dolu olduğunu dile getiren Messi, “Başka bir Dünya Kupası oynayacağımı sanmıyorum, en mantıklısı oraya ulaşamayacak olmamdır. Ama işte buradayız, umut ve heyecan doluyum. Fakat bu gün gün, maç maç ilerleyen bir süreç. Bu yıl çok fazla maçımız oldu, çok fazla seri oynadık. Neyse ki üç maçı üst üste oynayabildim. Gün gün, hislerimi takip ederek ilerliyorum.” şeklinde konuştu.

Ülkesinde son kez maça çıktığının altını çizen 38 yaşındaki futbolcu, “Bugün burada puan için oynadığım son maç olduğu çok açık ama ben her gün kendimi iyi hissetmeye ve en önemlisi kendime karşı dürüst olmaya çalışıyorum. Eğer kendimi iyi hissedersem keyif alıyorum. Eğer iyi hissetmezsem, orada olmayı tercih etmiyorum. Çok şey yaşandı, burada böyle bitirebilmek hep hayalini kurduğum bir şeydi. Halkımla birlikte kutlama yapabilmek… Barcelona’da uzun yıllar boyunca çok sevgi gördüm ama hayalim bunu burada, kendi ülkemde, kendi halkımla birlikte yaşamaktı. Uzun yıllar boyunca çok şey söylendi ama ben hep yaptığımız güzel şeyleri hatırlıyorum. Deneyen ve başarılı olamayan bu grubu hatırlıyorum ama her şeye rağmen yaşadıklarımız olağanüstüydü.” ifadelerini kullandı.