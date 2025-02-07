Arka Sokaklar’da 700. Bölüm Coşkusu

ARKA SOKAKLAR’DA SÜRPRİZ İÇİNDE YENİ İSİM

Arka Sokaklar dizisinde bir sürpriz gelişme yaşandı. Başrollerde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu yer alırken, Engin Balkan karakterine hayat veren İlker İnanoğlu konuk oyuncu olarak katıldı.

HEYECAN DOLU 700. BÖLÜM

Dizi ekibi, 700. bölümün heyecanını yaşarken, dizideki gelişmeler nedeniyle etkilenmiş olduklarını izleyicileriyle paylaştı. Oyuncular, yaşadıkları bu deneyimin kendileri üzerindeki etkilerini ve hissettiklerini de sevenleriyle buluşturdu. Zafer Ergin, konuyla ilgili olarak “İyi bir şekilde çalışmanızın sonucu başarı” sözleriyle düşüncelerini ifade etti.