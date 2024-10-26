“Arka Sokaklar’da Geri Dönüş Sürprizi”

MEYDANA GELEN HEYECAN VERİCİ GELİŞMELER

Ekranların vazgeçilmezi haline gelen Arka Sokaklar dizisinde heyecan sürekli artarken her bölüm ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Arka Sokaklar’ın yeni bölümü, yine milyonları ekran başına toplarken büyük sürprizlerle de seyirciyi etkiliyor.

OYUNCU DÖNÜŞÜ VE MERAK UYANDIRAN KONULAR

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar ve Oya Okar’ın yer aldığı dizide tekrar bir geri dönüş gerçekleşiyor. Özellikle geçtiğimiz hafta yayımlanan bölümde, Narin Güran cinayetinin farklı bir isimle işlendiği olay, izleyicinin o ismin geleceğini merak etmesine neden oldu. Arka Sokaklar’da Engin Müdür karakterine hayat veren başarılı oyuncu, önceki sezonda diziden ayrılmıştı.

HAYRANLARINA MÜJDE VEREN DÖNÜŞ

Engin Müdür yani İlker İnanoğlu’nun dizinin kadrosuna geri döneceği hakkında söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Dzinin hayranları, bu sürpriz gelişmenin ardından gelecek resmi açıklamalara odaklanmış durumda. Arka Sokaklar 688. bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’da Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.