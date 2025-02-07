Arka Sokaklar’dan 700. Bölüm Sürprizi

DİZİ HİKAYESİ VE GÖRSEL DENİZ

Kanal D’nin popüler dizisi Arka Sokaklar, güncel senaryolarıyla izleyicisini ekran başına çekmeyi sürdürüyor. Dizi, izleyicilere özel olarak hazırlanan 700. bölümüyle büyük bir heyecan yaratıyor. Bu unutulmaz bölüm, Şanlıurfa’nın zengin tarihi ve kültürel yapısında çekildi. Ayrıca Arka Sokaklar’da sürpriz bir isim de yer aldı. Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı dizide, Engin Balkan karakterine hayat veren İlker İnanoğlu konuk oyuncu olarak katıldı. 700. bölüm heyecanıyla oyuncular, dizide etkilendikleri olayları ve düşüncelerini hayranlarıyla paylaştı.

ZAFFER ERGİN: BAŞARIYI ELDE ETMEK

Zaffer Ergin, “19. sene içindeyiz, 20’ye giriyoruz. Süratle ve iyi bir şekilde çalışmanızın sonuçlarını alabilmek başarı gibi geliyor bana. Başarılı olunca da sevinmek gerekir. 20 yıl boyunca yaz, kış çalıştık. Türkiye’nin ekonomisi o zamanlar daha da değişikti. Ben karda kışta arkadaşlarla beraber çekim yaparken, arazide konuşurken gırtlağıma kar kaçtığını biliyorum. Bu zorluklar vardı. Ben 20 senedir başka bir yere gitmedim. Artık daha iyi şartlarda çalışıyoruz. Oynadığım şeyi biraz güçlü, kuvvetli oynamak isterim. Rıza Baba’da da böyle. Bütün arkadaşlarım gibi inceliyorum, araştırıyorum, bakıyorum. İyiye doğruya, güzele gitmek için çaba sarf ediyoruz.” sözleriyle 20 yıllık süreyi değerlendirdi.

ÖZGÜR OZAN: HİKAYENİN ÖNEMİ

Özgür Ozan, “Heyecanlıyız ve kimsenin başına gelmeyen bir hikayenin içerisinde olmaktan gurur duyuyoruz. 700 bölümdür birçok hikaye yaptık ve Türkiye’nin nabzını tutmaya çalıştık. Narin’in hikayesini yapmıştık hikayeye bizim bakış açımızdan bakılması ve insanların hassasiyet göstermeleri bizi mutlu etti. 700. bölümü Şanlıurfa’da çektik, hep aynı sevgiyi ve ilgiyi görüyoruz. Urfa halkı misafirperverlik gösterdi.” diyerek Urfa halkının katkısını vurguladı.

ÖZLEM ÇINAR: HEYECAN VERİCİ BİR BAŞARI

Özlem Çınar, “Hayalimizin çok ötesinde bir rakama ulaştık, çok heyecanlıyız ve mutluyuz. Çocukların kurban edildiği ya da istismar edildiği bölümlerden çok etkilendim. İstanbul dışındaki seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. İstanbul’dakilerden oldukça farklı bir kitlemiz var, bizi görmek onlara hayal gibi geliyor ancak bizi gördüklerinde gözlerindeki ışık ve mutluluk bizi de çok mutlu ediyor.” şeklinde duygularını dile getirdi.

EBRU CÜNDÜBEYOĞLU: UZUN SOLUKLU DİZİDE OYNAMAK

Ebru Cündübeyoğlu, “Türkiye’nin en uzun soluklu dizisinde oynamak çok güzel bir duygu. 700. kez seyircisi ile buluşuyor dizimiz. Bunun heyecanını ben de yaşıyorum. Narin bölümü tüm Türkiye gibi beni de çok etkiledi. Urfa’da çekim yapmak benim için çok özeldi. Balıklıgöl çevresinde dar sokaklarında yörenin kendi dokusu içinde bir hikaye anlatmak çok güzeldi.” sözleriyle diziye olan bağlılığını ifade etti.

OYA OKAR: GURUR DUYUYORUM

Oya Okar, “700. bölüm için heyecanlı ve gururluyum. Bu kadar uzun soluklu olup da hâlâ seyircisinin ilgiyle izlediği bir işin parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Arka Sokaklar gündemde yaşanan olayları her zaman konu olarak işledi. Yenidoğan çetesi sebebiyle Selin ve Mesut’un çocuklarını kaybetmesi beni çok etkiledi. Kurgu olarak bile düşündüğünüzde tüyler ürpertecek bir olayın gerçek hayatta yaşanmış olması korkunç bir şey.” dedi.

OZAN ÇOBANOĞLU: REKOR KIRMA HEDEFİ

Ozan Çobanoğlu, 700. bölümün heyecanını şu sözlerle aktardı: “700. bölümde olmak hem çok heyecanlı hem de çok gurur verici. Rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Beni en çok etkileyen bölüm; Kahramanmaraş ve Hatay bölgesinde gerçekleşen ve on binlerce kaybımızın olduğu deprem bölgesine 1 yıl sonra gidip kayıp bir çocuğu dedesine kavuşturmuştuk. Bölgeyi o durumda görmek beni derinden sarsmıştı. Ve bu yıl ki çektiğimiz Yasin bebek hikayesi. İzlerken göz yaşımı tutamadım. Bu akşam 700. Bölüme yakışır bir bölümle geliyoruz. Çok iyi bir hikayesi var.”

Arka Sokaklar, her Cuma saat 20.00’de Kanal D’de izleyicileriyle buluşuyor.