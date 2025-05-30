arka-sokaklar-dizisi-bitti

HEYECAN DOLU SEZON FİNALİ YAKLAŞIYOR

Kanal D’nin popüler dizisi Arka Sokaklar, 19. sezonunun sonuna yaklaşırken sezon finaline heyecan dolu bölümlerle hazırlık yapıyor. Dizi, sezon bitmeden önce izleyicisini ekran başına çekmeyi sürdürüyor. Arka Sokaklar, 27 Haziran Cuma akşamı 19. sezon finali bölümü ile ekranlarda olacak.

KLASİK TEMPOSUNA DÖNÜYOR

19. sezonun dikkat çeken yeniliklerinden biri olan “tek bölüm, tek konu” formatı artık sona eriyor. Dizi, kalan bölümlerinde alışıldık Arka Sokaklar temposuna geri dönüyor. İzleyiciler, karakterlerin maceralarını ve olayları klasik yapısıyla izlemeye devam edecek.