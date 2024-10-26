“Arka Sokaklar Dizisinde Geri Dönüş”

HEYECAN DOLU BİR DÖNÜŞ

Ekranların gözde dizilerinden olan Arka Sokaklar, heyecanı artırmaya devam ediyor. Her yeni bölüm, izleyicileri yoğun bir şekilde ekran başına çekmeyi başarıyor. Arka Sokaklar’ın yeni bölümü milyonlarca izleyiciyi bir araya getirirken, dizideki sürpriz olaylar da dikkat çekiyor.

GÜÇLÜ KADRODA YENİ BİR GELİŞME

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar ve Oya Okar gibi yetenekli isimlerin yer aldığı dizide, yeniden bir geri dönüş yaşanıyor. Özellikle geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Narin Güran cinayetinin etkileyici bir yöntemle işlendiği izleyici tarafından merakla takip edildi.

İZLEYİCİLERDEN BÜYÜK BEKLEYİŞ

Arka Sokaklar dizisinde Engin Müdür karakterine hayat veren İlker İnanoğlu’nun, bir süre önce kadroya veda etmesi üzerine akıbeti büyük merak konusu olmuştu. Ancak şimdilerde, Engin Müdür’ün yeniden dizinin kadrosuna katılacağına dair söylentiler gündemde. Dizi hayranları, bu sürpriz gelişmenin ardından resmi açıklamayı sabırsızlıkla bekliyor. Arka Sokaklar 688. bölümü, Cuma akşamı saat 20.00’da Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.