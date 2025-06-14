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Arka Sokaklar Finali Gösterildi

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DENGELER DEĞİŞİYOR

Büyük sezon finaline adım adım yaklaşan Arka Sokaklar dizisinde her şey iyice değişiyor. Dizinin yeni bölümü, her hafta olduğu gibi bu kez de izleyicileri ekran başına kilitliyor. Ancak uzun zamandır saklanan bazı detaylar sonunda gün yüzüne çıkıyor.

VEDA ŞOKU YAŞANACAK

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi ünlü isimleri bir araya getiren Arka Sokaklar dizisi, yaşanacak olan veda ile izleyicileri sarsmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu Nail Kırmızıgül, Cevher Şanlı karakteri ile uzun bir aradan sonra dizide geri dönmesiyle tansiyonu oldukça yükseltiyor.

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