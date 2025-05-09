Arka Sokaklar Olayı Gerçekleşti

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM GÖSTERİME GİRİYOR

Arka Sokaklar dizisi, her hafta olduğu gibi Kanal D ekranlarında izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Ancak gelen yeni bir haber, seyircinin moralini alt üst etti. Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi usta isimleri bir araya getiren bu popüler diziden kötü haberler gelmeye devam ediyor.

DİZİDEKİ SULAR DURULMUYOR

Son haftalarda dikkat çeken bir başarı elde eden Arka Sokaklar, sezon finaline yaklaşırken gerilim artıyor. Uzun zamandır seyircinin ilgisini çeken dizide, Özlem Çınar’ın canlandırdığı Aylin karakterinin vedası hala izleyici tarafından kabullenilememişti. Şimdi ise bir başka kötü haber seyircinin karşısına çıkıyor.