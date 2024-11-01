“Arka Sokaklar Polis Cinayetlerini İşliyor”

POLİS CİNAYETLERİ KONUSU İŞLENİYOR

19 yıldır ekranlarda olan polisiye dizi Arka Sokaklar, bu defa polis memurlarını hedef alan cinayetleri konu ediyor. Dizinin önümüzdeki bölümünde, polis memurlarına yönelik saldırılara geniş yer verilecek. Arka Sokaklar, Türkiye’nin gündemine ve toplumsal sorunlarına ayna tutmaya devam ediyor. 1 Kasım Cuma akşamı yayınlanacak bölümde, ülke güvenliğine önemli katkı sağlayan polis memurlarının maruz kaldığı saldırılar işlenecek ve bu, toplumsal bir yaraya parmak basacak.

HAZIRLIK KAPSAMINDA TANITIM FİLMİ YAYINLANDI

Arka Sokaklar’ın 688’inci bölümünden yayınlanan iki tanıtım filmi, izleyicilere sunuldu. Tanıtım filmlerinin başında, Hüsnü Çoban ve Mesut Komiser’in telsizlerine gelen “Ateş altındayız, acil destek lazım!” anonsu dikkat çekiyor. Bu tanıtımlar, polis cinayetlerine vurgu yaparak, senaryoya göre memurların yardımına koşan ekibin görüntüleri ile polislere karşı işlenen şiddete bir kez daha dikkat çekiyor.

YAPIMCI VE EKİP DEĞİŞİKLİĞİ

Türker İnanoğlu’nun yapımcılığını üstlendiği Arka Sokaklar, D Media tarafından hayata geçiriliyor. Dizi, Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar ve Burak Satıbol gibi yetenekli oyuncuları buluşturuyor. Bu sezon dizinin yönetmenliğini Baran Özçaylan üstleniyor.

KAÇIRMAYIN, HER CUMA KANAL D’DE

Arka Sokaklar, yeni bölümleriyle her Cuma akşamı Kanal D’de izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.