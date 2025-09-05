Arkadaşını Kurtarırken Suya Düştüler

Gündem

ACILI OLAY KIRIKKALE’DE YAŞANDI

Kırıkkale’nin Bahışlı ilçesinde meydana gelen üzücü bir olay, sabah saatlerinde Doğanay Mahallesi kum ocağı çevresinde gerçekleşti. Arkadaşı İbrahim Yaktuğ ile birlikte Kızılırmak kıyısında piknik yapan Bülent Çağman, kayarak suya düştü.

KURTARMA GİRİŞİ SUYA ATLAMA İLE OLDU

Arkadaşını kurtarmak amacıyla hemen suya giren İbrahim Yaktuğ, akıntıya kapılan Çağman ile birlikte bir süre sonra gözden kayboldu.

KURTARMA EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İki arkadaşın araçlarını çalışır vaziyette, boş buluncalar, çevredeki insanlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, itfaiye, AFAD, polis, jandarma ve su altı arama kurtarma ekipleri gönderildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, drone ve dalgıç drone ile hem hava hem de su altından arama çalışmaları başlatıldı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Su altı arama kurtarma ekibinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, 8 metre derinlikte Bülent Çağman’ın cansız bedeni tespit edildi. İbrahim Yaktuğ’un cesedi ise su altı drone ile belirlendi. Nehirden çıkarılan cesetler daha sonra morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

