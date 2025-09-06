Gündem

Arnavutköy’de Kayıp İşçi Bulundu

KAYMAKAMLIĞA YAPILAN KAYIP İHBARI

İstanbul’da, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Nalan Sokak’ta, dünden beri kendisinden haber alınamayan mobilyacı Murat Kaya’nın (54) akrabaları, polise kayıp ihbarında bulundu.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Alınan ihbar üzerine polis ekipleri, Kaya’nın çalıştığı inşaatta detaylı inceleme gerçekleştirdi. İnceleme sırasında, Kaya asansör boşluğunda hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kaya’nın yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi. Olayın ardından polis ve savcılık incelemesi gerçekleştirilerek, Kaya’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak.

