Arnavutköy’de Kaza, Tır Devrildi

KAZA VE MEKAN

Kaza, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde, Hadımköy yönünde Haraççı Kavşağı civarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 34 ZM 5520 plakalı tır, kavşakta dönüş yaparken arkasındaki kömür yüklü konteynerin koparak yola devrilmesine neden oldu. O an tırın yanından bir aracın geçmemesi muhtemel bir felaketi önlemiş oldu.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazadan dakikalar önce bir aracın konteynerin devrildiği şeritten geçtiği ve tırın dönüş yaparken konteynerinin yola düştüğü açıkça görülüyor. Kaza sonrasında yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

POLİS EKİPLERİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, devrilen konteynerin havadan görüntüleri de kaydedildi. Bu kaza, can kaybı ve yaralanma olmadan atlatıldığı için önemli bir olay oldu.