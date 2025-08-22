Gündem

Arnavutköy’de Kaza, Tır Devrildi

arnavutkoy-de-kaza-tir-devrildi

KAZA VE MEKAN

Kaza, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde, Hadımköy yönünde Haraççı Kavşağı civarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 34 ZM 5520 plakalı tır, kavşakta dönüş yaparken arkasındaki kömür yüklü konteynerin koparak yola devrilmesine neden oldu. O an tırın yanından bir aracın geçmemesi muhtemel bir felaketi önlemiş oldu.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazadan dakikalar önce bir aracın konteynerin devrildiği şeritten geçtiği ve tırın dönüş yaparken konteynerinin yola düştüğü açıkça görülüyor. Kaza sonrasında yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

POLİS EKİPLERİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, devrilen konteynerin havadan görüntüleri de kaydedildi. Bu kaza, can kaybı ve yaralanma olmadan atlatıldığı için önemli bir olay oldu.

ÖNEMLİ

Gündem

Fenerbahçe, E. Alvarez’i Transfer Etti

Fenerbahçe, Edson Alvarez'i kiralamak için kulübü ve futbolcu ile anlaşma sağladı. Transfer, satın alma opsiyonu ile gerçekleştirilecek.
Dünya

Putin’den Barış İçin Dört Şart: Donbas’tan Vazgeç, NATO’dan Uzak Dur

Kremlin kaynakları, Putin'in Ukrayna'dan tamamen çekilmesini, NATO hedefinden vazgeçmesini ve ülkesine Batılı asker sokmama talebinde bulunduğunu bildirdi. Alaska zirvesi ise güç dengesi arayışını yansıtıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.