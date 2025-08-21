Arnavutköy’de Kaza Ucuz Atlatıldı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Eski Edirne Asfaltı Caddesi Hadımköy yönünde Haraççı Kavşağı civarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 34 ZM 5520 plakalı tır, kavşakta dönüş yaparken arkasındaki kömür yüklü konteynerin kopması sonucu yola devrildi.

Bu sırada, tırın yanından geçen bir aracın bulunmaması sayesinde büyük bir kaza önlenmiş oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, devrilen konteynerin olduğu şeritten hemen önce bir aracın geçtiği ve ardından tırın dönüş yaparken konteynerinin yola düştüğü görülebiliyor.

AVRUPA YOLUNDA TRAFİK SORUNU

Kaza sonrasında, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Düşen konteyner, havadan görüntülendi.