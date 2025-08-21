Gündem

Arnavutköy’de Kömür Yüklü Tır Devrildi

KAZA MEVKİİ VE OLAYIN DETAYLARI

Kaza, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde Hadımköy yönünde, Haraççı Kavşağı bölgesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 ZM 5520 plakalı bir tır, kavşakta dönüş yaparken arkasındaki kömür yüklü konteyner aniden koparak yola devrildi. O sırada tırın yanından bir aracın geçmemesi, büyük bir kazayı önlemiş oldu.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kazadan birkaç saniye önce bir aracın konteynerin devrildiği şeritten hızla geçtiği, sonrasında ise tırın dönüş yaparken konteynerinin yola düştüğü görüldü.

TRAFFİK TEDBİRLERİ VE GÖRÜNTÜLER

Kaza sonrası, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri bölgedeki güvenlik önlemlerini aldı, devrilen konteyner ise havadan görüntülendi. Bu olay, dikkatli olunması gereken bir durumun altını çiziyor.

