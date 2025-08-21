Arnavutköy’de Kömür Yüklü Tır Devrildi

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Eski Edirne Asfaltı Caddesi Hadımköy yönünde Haraççı Kavşağı’nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 34 ZM 5520 plakalı tır, kavşakta dönüş yaparken arkasında bulunan kömür yüklü konteyner yoldan devrildi. O esnada tırın yanından başka bir aracın geçmemesi, olası büyük bir kazayı engelledi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE AÇIKLANDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazanın olduğu anlardan öncesine dair önemli detaylar yer alıyor. Görüntülerde, bir aracın konteynerin devrildiği şeritten geçtikten sonra tırın dönüş yaparken konteynerinin yola düştüğü net bir şekilde görülüyor. Kaza sonrasında yol bir süre trafiğe kapatıldı.

POLİS EKİPLERİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Kaza sonrası olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Devrilen konteyner, havadan çekilen görüntülerle detaylı olarak belgelendi.