Arroyo İlk Golünü Attı, Beşiktaş Çeyrekte

BEŞİKTAŞ, ANTALYASPOR’U MAĞLUP EDEREK LİDER OLDU

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu’ndaki son karşılaşmasında Onvo Antalyaspor ile mücadele etti. Corendon Airlines Park’ta yapılan bu önemli maçta, Beşiktaş 2-1’lik galibiyet elde etti. Siyah-beyazlı ekibin gollerini 10. dakikada Arroyo ve 76. dakikada Rafa Silva kaydetti. Antalyaspor’un tek golü ise 64. dakikada Deni Milosevic’ten geldi. Beşiktaş’ta yeni transfer Arroyo, kulüp formasıyla ilk golünü Antalyaspor karşısında attı.

BEŞİKTAŞ’IN GRUP BAŞARISI

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu’ndaki üçüncü maçını da kazanmış oldu ve grubu 9 puanla lider tamamladı. Antalyaspor ise turnuvada sadece 3 puan toplayabildi. Böylece Beşiktaş, grubunu lider olarak bitirerek çeyrek finale yükselme başarısını elde etti.

ÇEYREK FİNAL TARİHLERİ AÇIKLANDI

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen takımlar, 1-3 Nisan 2025 tarihlerinde mücadele edecek. Yarı final karşılaşmaları ise 22-24 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Final maçı ise 14 Mayıs 2025’te olacak.