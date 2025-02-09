Arsa ve Tarla İşlemleri Düşüşte

PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ YATIRIM TRENDİ

Pandemi sürecinde doğayla iç içe yaşama arzusu ve deprem korkusuyla müstakil ev alımına yönelen birçok yatırımcı, arsa ve tarla alımlarını tercih etmişti. Ancak 2023 yılı itibarıyla bu durum değişti. Gayrimenkul uzmanları, arsaların yüksek prim yapmasının ardından yatırımcıların kazançlarını realize ederek satış yapmaya başlamasıyla bu trendin tersine döndüğünü ifade ediyor. Bu satışlardan elde edilen gelirin önemli bir kısmı, banka mevduatlarına ve konut sektörüne yönlendiriliyor.

KONUT PİYASASINDA HAREKETLİLİK ÖNGÖRÜLÜYOR

2024’ün ikinci yarısından itibaren konut piyasasında bir canlılık artarken, 2025’in konut yılı olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, yatırımcıların konuta yönelmesini etkileyen birkaç önemli neden olduğunu belirtiyor. 2025 yılında konut sektöründeki hareketliliğin devam edeceği öngörülüyor. Özellikle büyük şehirlerdeki markalı konut projelerinin daha fazla ilgi göreceği ifade ediliyor.

Arsa ve tarla yatırımlarındaki gerilemenin ise devam etmesi bekleniyor. Çünkü arsa fiyatları konut fiyatlarıyla yarışır hale geldiği için yatırımcılar tekrar konut alımına yönelmeye başladı. Pandemi döneminde konut fiyatlarının artması nedeniyle yatırımcılar daha uygun fiyatlı arsalara yönelmişti. Ancak arsa sahipleri artan taleple birlikte fiyatlarını yükseltince alıcılar “Arsa yerine küçük bir daire alırım, hem kira getirisi sağlarım” düşüncesine kapıldı. Örneğin İstanbul çevresinde 500 metrekarelik bir arsa, metropolde 2+1 bir daire fiyatlarına yaklaşınca yatırımcılar konut sektörüne geri dönmeye başladı.