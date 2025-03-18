Artos Dağı’nda Dağcılar Kurtarıldı

DAĞDAKİ TALİHSİZ KAZA

Van’ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı’na tırmanış yapan 12 kişilik bir dağcı grubu, başarıyla zirveye ulaştıktan sonra dönüş yolunda bir kaza ile karşılaştı. 3 bin 100 metre irtifada yer alan gruptan bir dağcı dengesini kaybederek düştü ve ayağından ciddi yaralandı. Durumu fark eden grup üyeleri, hızla yetkililere haber verdi.

HAVA ŞARTLARI VE HELİKOPTER DESTEĞİ

Gelen ihbar sonrasında AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye yönelik kapsamlı bir kurtarma operasyonu başlattı. Zorlu hava koşulları ve tipi nedeniyle kara yoluyla müdahale zorluğuna karşı, İl Jandarma Komutanlığı ile yapılan koordinasyon neticesinde bir helikopter bölgeye yönlendirildi. Helikopter ile gelen ekipler, yaralı dağcıyı ve ona eşlik eden iki arkadaşını güvenli bir şekilde tahliye ederek Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırdı. Bu esnada, kalan 9 dağcı AFAD ekiplerinin koordinesinde güvenli bir şekilde dağdan inişe geçti.

ZAMANLA YARIŞ

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, ihbarın alınmasıyla birlikte 15 kişilik arama kurtarma personelinin hızla olay yerine intikal ettiğini ifade etti. Dört kişilik bir UMKE ekibinin de bölgeye geldiğini belirten Ulutaş, operasyon detaylarını şöyle aktardı: “Bölgede hem hava koşulları hem de yoğun tipi nedeniyle zamanla yarıştık. Yaralı dağcıya ulaşmak için İl Jandarma Komutanlığımızla koordineli şekilde helikopter desteği sağladık. Kazazede vatandaşımızı güvenli bir şekilde helikoptere alarak sağlık ekiplerine teslim ettik. Yaralı dağcıya eşlik eden iki kişi de onunla birlikte hastaneye götürüldü. Geriye kalan 9 kişilik ekip ise AFAD’ın kontrolünde güvenli bir iniş gerçekleştirdi.” Operasyon boyunca ekiplerin büyük bir hassasiyetle hareket ettiği ve sürecin başarıyla tamamlandığı bilgisi verildi. Yaralı dağcının sağlık durumunun da takip edildiği bildirildi.

KURTARMA OPERASYONU SÜRECİ

İhbarın üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri hızla harekete geçerek bölgeye sevk edildi. Zorlu dağlık arazide başlatılan kurtarma operasyonu, yaralı dağcının güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için titizlikle yürütülüyor.