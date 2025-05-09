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Artvin’de dev kaya yol üzerine düştü

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DEV KAYANIN YOLA DÜŞMESİ BÜYÜK BİR FACİAYI ÖNLEDİ

Artvin’in Ardanuç ilçesindeki Ferhatlı köyü yakınlarında, bir yamaçtan kopan büyük bir kaya kara yoluna düştü. Kayanın yola düşmesi esnasında, yoldan hiç araç geçmemesi bir tehlikeyi önledi ve olası bir facianın önüne geçti.

JANDARMADA VATANDAŞLARA UYARI YAPTI

Olay sonrasında jandarma ekipleri, yolda seyahat eden vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda çeşitli uyarılarda bulundu. Bu tür olaylar, bölgedeki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gösteriyor.

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