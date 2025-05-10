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Artvin’de Dev Kaya Yola Düştü

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KAYA DÜŞMESİ OLAYI

Artvin’in Ardanuç ilçesinde bulunan Ferhatlı köyü yakınlarında büyük bir kaya, yamaçtan koparak kara yoluna düştü. Kayanın yere çakıldığı esnada o güzergahtan araba geçmemesi, ciddi bir kazanın yaşanmasını önledi.

JANDARMADAN HATIRLATMA

Olay sonrası jandarma ekipleri, yolda seyahat eden vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Bu tür durumların tehlike arz ettiğini belirten ekipler, yol kullanıcılarının daha dikkatli davranmaları gerektiği mesajını verdi.

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