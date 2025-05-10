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Artvin’de Dev Kaya Yola Düştü

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DEVRİLEN KAYA TRAFİK KAZASINI ÖNLEDİ

Artvin’in Ardanuç ilçesinde, Ferhatlı köyü civarında meydana gelen olayda, yamaçtan kopan büyük bir kaya, kara yoluna düştü. Kayanın hızlı bir şekilde yola düşmesi anında, o sırada yoldan herhangi bir aracın geçmemesi sayesinde büyük bir faciadan kaçınıldı.

VATANDAŞLARA DİKKAT UYARISI

Olayın ardından jandarma ekipleri, yolda seyahat eden vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılar yaptı. Bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

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