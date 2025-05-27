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Artvin’de Dolu; Tarım Alanları Zarar Gördü

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ANİ DOLU YAĞIŞI ETRAFI BEYAZA BÜRÜDÜ

İlçede beklenmedik bir anda meydana gelen ve yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı, çevreyi beyaz bir örtüyle kapladı. Dolu yağışı, kırsal alanlarda bulunan meyve bahçeleri, sebze tarlaları ve ekili alanlar üzerinde ciddi zararlar oluşturdu. Elma, armut ve kiraz ağaçlarının büyük bir kısmında, yeni filizlenmiş sebze fidanlarında, buğday ve arpa gibi tahıl ürünlerinde ezilmeler ve kırılmalar oluştu.

ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILACAK

Yöre halkı, dolunun aniden bastırdığını ve etkisinin büyük olduğunu ifade ediyor. Yetkililer ise talep üzerine zarar tespit çalışmalarının gerçekleştirileceğini duyurdu. İlçedeki tarımla ilgili kamu kurumları, zarara uğrayan üreticilere destek sağlamak amacıyla gerekli girişimlerin hemen başlatılacağını belirtiyor.

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