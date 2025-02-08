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Artvin’deki Çığ Anı Kameraya Yansıdı

artvin-deki-cig-ani-kameraya-yansidi

ÇIĞ OLAYI ŞAVŞAT’TA MEYDANA GELDİ

Artvin’in Şavşat ilçesinde, dağlık ve ormanlık alanlarda bir çığ olayı meydana geldi. Yamaçtan kopan büyük kütle, Aşağı Koyunlu köyüne doğru hızla ilerledi ve köy merkezine ulaştı. O anları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

OLAYDA CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Paylaşılan görüntülerde çığın düşüş anı ve köy sakinlerinin yaşadığı panik gözleniyor. Şans eseri, bu olayda can ve mal kaybı yaşanmaması sevindirici bir durum olarak belirtildi.

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