Aselsan’dan 296 Milyon Euro’luk Anlaşma

ASELSAN YENİ SÖZLEŞMEYİ DUYURDU

ASELSAN, yurt içi bir müşteriyle birlikte kara araçları faydalı yükleri konusu kapsamında 296 milyon Euro tutarında bir sözleşme imzaladı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) verdiği bilgiyle yeni iş bağlantısını kamuoyuna açıkladı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Açıklamada, “ASELSAN ile yurt içi bir müşterisi arasında kara araçları faydalı yükleri kapsamında toplam tutarı 296 milyon avro olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2028 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir.” denildi. Bu yeni anlaşma, ASELSAN’ın yurt içindeki iş yapma kapasitesini artıracak.