Gündem

Aselsan’dan 296 Milyon Euro’luk Anlaşma

aselsan-dan-296-milyon-euro-luk-anlasma

ASELSAN YENİ SÖZLEŞMEYİ DUYURDU

ASELSAN, yurt içi bir müşteriyle birlikte kara araçları faydalı yükleri konusu kapsamında 296 milyon Euro tutarında bir sözleşme imzaladı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) verdiği bilgiyle yeni iş bağlantısını kamuoyuna açıkladı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Açıklamada, “ASELSAN ile yurt içi bir müşterisi arasında kara araçları faydalı yükleri kapsamında toplam tutarı 296 milyon avro olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2028 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir.” denildi. Bu yeni anlaşma, ASELSAN’ın yurt içindeki iş yapma kapasitesini artıracak.

ÖNEMLİ

Gündem

İnci Taneleri Dizisinde Reyting Kaybı Artıyor!

İnci Taneleri dizisi, Perşembe akşamları Kanal D'de yayınlanıyor ancak izleyici ilgisinde düşüş yaşıyor. Projenin geleceği hakkında spekülasyonlar artıyor.
Gündem

Ankara’daki Kazada 8 Kişi Yaralandı

Ankara'nın Beypazarı'nda bir öğrenci servisi ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 öğrenci dahil toplam 8 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.