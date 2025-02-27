Aselsan’dan 296 Milyon Euro’luk Anlaşma

ASELSAN YENİ SÖZLEŞME İMZALADI

ASELSAN ile yurt içindeki bir müşteri arasında kara araçları faydalı yükleri ile ilgili toplamda 296 milyon Euro değerinde bir sözleşme yapıldı. ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile bu yeni iş ilişkisini duyurdu.

TESLİMATLAR 2027 VE 2028’DE GERÇEKLEŞECEK

Açıklamada, “ASELSAN ile yurt içi bir müşterisi arasında kara araçları faydalı yükleri kapsamında toplam tutarı 296 milyon avro olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2028 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir.” denildi.