“ASELSAN için Hedef Fiyat Güncellemesi”

TAVSİYE GÜNCELLEMESİ

TEB Yatırım, ASELSAN için hedef fiyatını 92,15 TL’den 116,40 TL’ye çıkardı ve tavsiyesini ‘AL’ olarak korudu. Detaylara bakıldığında, şirketin güçlü sipariş alımları dikkate değer büyüme vaadediyor. 2023’ten bu yana 8,9 milyar ABD doları tutarında proje alımı gerçekleştiren ASELSAN, dört yıllık durgunluğun ardından ABD doları bazında dikkat çekici bir büyüme hikayesi sunuyor. Yüksek bilgi birikimi ve teknolojik ilerlemenin desteğiyle, yurt içi ve ihracat pazar dinamiklerine bağlı olarak yakın dönemde yeni sipariş alımlarının güçlü kalması bekleniyor.

GELECEK HEDEFLELERİ VE YATIRIM POLİTİKALARI

ASELSAN’ın 2030 yılına kadar ilk 30 savunma şirketi içerisinde yer alma hedefinin agresif göründüğünü ifade etseler de, ileri savunma elektroniği alanındaki titiz Ar-Ge yatırımları ve yeni teknolojik teklifler sayesinde bu hedefe ulaşmanın mümkün olduğu düşünülüyor. İşletme sermayesi ihtiyacı, değerlemeye etkisini azaltacak. Devam eden yoğun yatırım harcamaları ve sınırlı tahsilatlar, 2018’den bu yana nakit üretimini sıkıştırıyor. Ancak, makul finansman maliyeti ve kontrollü borçlanma, bir miktar destek sağlıyor. Türkiye’de savunma bütçesi tahsislerinin arttığı bu dönemde, orta vadede özellikle ana müşteri SSB’den avans tahsilatlarında makul bir iyileşme bekleniyor.

PERFORMANS BEKLENTİLERİ

Yatırım bütçesindeki kademeli normalleşme ve yeterli alacak tahsilatı ile birlikte, net borç FAVÖK rasyosunun 2024’te 0,77x ve 2025’te 0,44x olacağı tahmin ediliyor. 2023’teki oran 0,83x. 3Ç24 performansı, hem TEB Yatırım’ın hem de piyasa beklentilerini karşıladı. ASELSAN, 3Ç24’te 2,0 milyar TL enflasyona göre düzeltilmiş net kar açıkladı ve 9A24’deki net kar yıllık bazda %43 oranında artarak 6,1 milyar TL oldu. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen net parasal kayıptan (1,4 milyar TL’lik kayıp bekleniyordu) kaynaklanan 2,2 milyar TL’lik kayba rağmen, net kar büyümesini destekleyen vergi geliri de olumlu katkı sağladı.

GÜÇLÜ BÜYÜME HİKAYESİ

Enflasyona göre düzeltilmiş 3Ç24’deki 5,1 milyar TL’lik FAVÖK, piyasa beklentisi olan 4,9 milyar TL’ye yakın gerçekleşti. Daha güçlü ciro büyümesi ve yüksek yatırım harcaması beklentileri doğrultusunda, güncellenen tahminler ile 12A HF %26 artırılarak 116,4 TL’ye çıkarıldı ve ‘AL’ önerisi sürdürüldü. ASELSAN, cesaret verici yeni iş alımı görünümüyle desteklenen sağlam bir büyüme hikayesine sahip. Şirketin uzun vadede önemli yeni sözleşmeler kazanmasına yardımcı olacak teknolojik yeterliliğe ulaşma yolunda ilerlediği düşünülüyor. Raporun ayrıntılarına ulaşmak için ilgili bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.