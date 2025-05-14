Ekonomi

Asgari Ücret İçin Erken Dedi!

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EMEKLİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM’deki AK Parti Grup Toplantısı öncesinde emeklilere dair yapılan çalışmalar ve ev kadınlarına emeklilikle ilgili soruları yanıtladı. “Şu anda emeklilere yönelik herhangi bir çalışmamız yok” diyen Işıkhan, kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesine yoğunlaştıklarını vurguladı.

EV KADINLARINA YENİ EMEKLİLİK HUKUKU

Işıkhan, ev kadınlarının emekliliğiyle ilgili bir çalışma yapacaklarını belirtti. “Haziran-temmuz ayında altyapısını hazırladıktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na getireceğiz” ifadesini kullanan Bakan, ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacaklarını ancak bunun sınırını çok iyi belirlemeleri gerektiğini söyledi. Bu konunun, Cumhurbaşkanı tarafından daha önce de müjdelendiğini aktardı.

ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM GÜNDEMİ

Asgari ücrete ara zam konusuyla ilgili ise görüşmek için henüz erken olduğunu dile getiren Işıkhan, bu konuda net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

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