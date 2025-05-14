Asgari Ücrete Ara Zam Gelecek!

EMEKLİLER VE EV KADINLARI İÇİN ÇALIŞMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM’deki AK Parti Grup Toplantısı öncesinde emeklilere yönelik düzenlemeler, ev kadınlarının emekliliği ve asgari ücrete yapılacak ara zam konularında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Işıkhan, “Şu anda emeklilere yönelik herhangi bir çalışmamız yok” ifadesini kullandı. Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesine odaklandıklarını belirten Işıkhan, ev kadınlarının emekliliği konusunda ise “Bir çalışmamız söz konusu olacak. Haziran-temmuz ayında altyapısını hazırladıktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na getireceğiz” dedi.

AÇIKLAMALAR VE MÜJDELER

Işıkhan, ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacaklarını fakat bunun sınırını iyi belirlemeleri gerektiğini vurguladı. “Sayın Cumhurbaşkanımızın bir müjdesiydi zaten” açıklamasıyla bu konunun önemine dikkat çekti. Ayrıca, asgari ücrete ara zam konusunu değerlendirmek için henüz erken olduğunu dile getirdi.