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Asgari Ücrete Ara Zam Gelecek Mi?

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ÇALIŞANLAR MAAS ZAMLARINI BEKLİYOR

Milyonlarca aylık çalışan Temmuz 2025’te yapılacak maaş artışlarını büyük bir merakla takip ediyor. Asgari ücretlilerin, özellikle ara zam beklentisiyle ilgili kulislerden gelen haberleri dikkatle izlediği süreçte, SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlar için zam oranları gün yüzüne çıkmaya başladı. TBMM’nin, tatil öncesinde en düşük emekli maaşına dair bir düzenleme yapması bekleniyor. Asgari ücret, emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili en son gelişmeler ise şöyle…

ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM OLACAK MI?

2025 yılı için belirlenen net asgari ücret 22.104,67 TL olarak kaydedilirken, yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücretin satın alma gücü düşmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete ara zam talebini gündeme getirerek, “Asgari ücret eridi. Verilen zamdan fazlası gitti. Ara zam için işçi ve işveren örgütleriyle çalışmayı başlatıyoruz” ifadelerini kullandı ve Haziran ayını işaret etti. Ancak hükümet yetkililerinden farklı açıklamalar geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kısa süre önce yaptığı açıklamada, “Asgari ücretle ilgili ara zam konuşmak için çok erken” diyerek kesin bir taahhütte bulunmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, “Enflasyonda ciddi bir sapma olursa gerekli değerlendirmeleri yaparız” diyerek konuya kapıyı açık bıraktı. Kulislerde, asgari ücretle ilgili Haziran ayında bir değerlendirme yapılacağı konuşulurken, AK Parti ve ekonomi yönetiminde ara zam ihtimalinin düşük olduğu düşünülüyor. Ekonomist Mahfi Eğilmez ise enflasyonun durumuna bağlı olarak asgari ücrete ara zam gerekebileceğine dikkat çekti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu toplantısında “Görevimiz enflasyonu kalıcı olarak düşürmek” diyerek zam konusuna doğrudan yanıt vermekten kaçındı.

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