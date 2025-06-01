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Asgari Ücrette Ara Zam Geldi

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SON DÖNEMDE ASGARİ ÜCRETTEKİ ZAM

Son zamanlarda asgari ücrette önemli zamlar ile karşı karşıya kaldık. Ekonomideki dalgalanmalar ve büyük enflasyon artışı, asgari ücrete ara zam yapılmasını gerektiriyor. Geçtiğimiz yıl, asgari ücrete Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez zam yapılması uygun görülmüştü. Ancak Mehmet Şimşek’in göreve gelmesiyle bu zam sayısı tekrar 1’e düşüyor.

ASGARİ ÜCRETTE YENİ ZAM OLACAK MI?

Elbette herkesin merak ettiği konu, bu yıl asgari ücrete yeni bir zam gelip gelmeyeceği. Bu konuda şimdiye kadar birçok spekülasyon ortaya çıktı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sürekli olarak asgari ücrete ara zam yapmayı düşünmediklerini belirtiyor.

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