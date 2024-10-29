Asgari Ücrette Müzakere Yeni Yıl İçin Başlayacak!

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERİ ARTMAKTADIR

Milyonlarca asgari ücretli ve özel sektör çalışanı, 2025 yılında belirlenmesi beklenen maaş zammına odaklanmış durumda. Yıl sonuna doğru asgari ücret konusundaki öngörüler kamuoyunun gündemine gelmeye başladı. Milliyet’teki habere göre, asgari ücretin belirlenmesine dair iki farklı seçenek söz konusu. Birinci seçenek, asgari ücretin yıl sonu gerçekleşen enflasyona göre belirlenmesi. İkinci seçenek ise 2025 yılı için hedeflenen enflasyon oranına dayandırılması. Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 41.5 olarak belirlenirken, 2025 yılı enflasyon hedefi ise yüzde 17.5 olarak açıklandı. Ekonomi yönetiminin yüzde 25 seviyesinde bir asgari ücret artışı üzerinde durduğu bildiriliyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD temasları sırasında bu oranın enflasyon görünümüyle uyumlu olduğunu ifade ediyor.

Asgari ücretle ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Geçen yıl aralık ayında izlediğimiz yol neyse, bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum” dedi. 2025 yılı asgari ücretinin gerçekleşen enflasyona göre mi yoksa enflasyonu artırmayacak bir zam oranıyla mı belirleneceği merak ediliyor.

PAZARLIK MASASI DAHA SIKI OLACAK

Bu konu hakkında bilgi veren Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, “Son yıllarda karşımıza çıkan en sıkı pazarlık masasıyla karşı karşıya kalacağız” dedi. Beş işçi temsilcisi, beş işveren temsilcisi ve beş hükümet temsilcisinin bulunacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanarak nihai kararı verecek. Bu yıl komisyonda önemli olan husus, hükümet temsilcilerinin alacağı tutum olacak.

PAZARLIKLAR NEREDEN BAŞLAYACAK?

OVP’ye göre, 2025 yılı enflasyon hedefinin %17.5 olarak güncellenmesiyle pazarlıkların 20.000 TL üzerinden başlaması bekleniyor. Bu süreçte hükümetin yanında işveren tarafının da bulunması olasılığı mevcut. İşçi tarafının ise masaya geçmiş yıllarda olduğu gibi enflasyon oranının üzerine ek olarak refah payı talebiyle oturması öngörülüyor. Yıl sonu enflasyonunun 40-45 arasında gerçekleşeceği kestirildiğinde, işçi tarafının %50 artışla 25.503 TL talebiyle masaya oturması mümkün.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?

Makasın bu kadar açık olduğu bir dönemde uzlaşmayla masadan kalkmanın zor olacağı ifade ediliyor. Tahminlere göre, yeni asgari ücretin uzlaşmayla belirlenmesi pek olası görünmüyor ve %30’luk bir artışla 22.102 TL olarak belirlenebileceği düşünülüyor. Beklenen enflasyon üzerinden hareket edilirse, enflasyon hedefine ulaşmak daha kolay olacaktır. Ancak yaşam şartlarının zorlaştığı bir ortamda bu oranda bir zam yapılması kabul edilemez. Yüzde 25-30 civarında olacak bir asgari ücret artışının enflasyon artışına büyük ölçüde etki etmeyeceği düşünülüyor.