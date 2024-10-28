“Asgari Ücrette Yüzde 25 Endişesi!”

ASGARİ ÜCRET BELİRLEME SÜRECİNDEKİ SON GELİŞMELER

2025 yılı asgari ücret belirleme süreci, ülke gündeminin en önemli konularından biri haline geldi. Asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili büyük bir merak sürüyor. Enflasyonun yüzde 25 oranında dikkate alınacağına dair açıklamalar ise ciddi tartışmalara yol açtı. Bu konuda 126 iktisatçıdan ortak bir açıklama geldi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD’de gerçekleştirdiği bir görüşmede yatırımcılarla bir araya geldi. Bu buluşmada Karahan, asgari ücrete dair değerlendirmeler yaparken 2025 yılı asgari ücret artışı için yüzde 25 oranını verdi. Bunun üzerine Türkiye dışındaki akademisyenler de yüksek enflasyonun dar gelirliler ve asgari ücretle çalışanları ekonomik olarak daha kırılgan hale getirdiğini belirttikleri ortak bir bildiri yayımladı.

İKTİSATÇILARDAN KAYGILAR

Asgari ücret artışında enflasyon oranının yüzde 25 olarak dikkate alınması, ciddi tartışmalara neden oldu. 126 iktisatçı, bu konuda ortak bir bildiri yayımlayarak endişelerini dile getirdi. İktisatçılar, bildiride bu zammın “kaygı verici” olduğunu ifade ederek, işçilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesine yeterli olmayacağını açıkladı. Birçok iktisatçı, “asgari ücret, ülke ekonomisi için önemli bir göstergedir. Asgari ücretin düşük olması, işçilerin yaşam standartlarını düşürmektedir. Bu da iç talebi zayıflatır ve ekonomik büyümeyi yavaşlatır. Bu nedenle, asgari ücretin düzenli olarak ve yeterli oranda artırılması, hem işçiler hem de ekonomi açısından büyük önem taşıyor” açıklamalarında bulundu.

BİLDİRİDEKİ TALEPLER VE TESPİTLER

Bildiride, enflasyonla mücadelenin toplumsal maliyetinin adil bir şekilde dağıtılması gerektiği vurgulandı. Asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasının sosyal devletin bir gereği olduğunun altı çizildi. Gerçekleşen enflasyonun altında yapılacak ücret artışlarının gelir dağılımını daha da bozacağına dikkat çeken iktisatçılar, enflasyonla mücadelenin dar gelirlilerin yaşam standartlarının düşürülmesi pahasına sağlanamayacağını belirtti.