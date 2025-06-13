Aşırı Hız Çocuk Canına Mal Oldu

İSTANBUL’DA HIZLI TRAFİK KAZASI

İstanbul’un Pendik ilçesinde meydana gelen bir kaza, aşırı hızın sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Pendik sahil yolu Tuzla yönünde yaşanan bu talihsiz olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki I.Ö.D.’ye hızla ilerleyen bir otomobil çarptı.

KAZA SONRASI ACİL YARDIM

Çarpmanın etkisiyle havada takla atan çocuk, yola düştü. Olay yerine yapılan ihbar sonrasında, hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin acil müdahaleleri sonucunda ağır yaralı olarak hastaneye götürülen I.Ö.D., burada hayatını kaybetti. Kazanın anı, kırmızı ışıkta bekleyen bir motosikletliden alınan kask kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili polis tarafından araştırmalar başlatıldı.