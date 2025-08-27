Aşırı Sıcaklık, Yaşlanma Üzerinde Etkili

AŞIRI SICAKLIK VE YAŞLANMA BAĞLANTISI

Yeni bir büyük ölçekli araştırma, yaklaşık 25 bin kişiyi kapsayarak aşırı sıcak dalgalarına uzun süre maruz kalmanın, sigara içme veya alkol tüketiminin etkilerine benzer şekilde vücudun yaşlanmasına yol açabileceğini gösteriyor. Araştırma, sıcak dalgalarına defalarca maruz kalmanın vücudun biyolojik saatini ileriye götürebileceğini ve bu durumun kronik sağlık sorunları riskini artırabileceğini belirtiyor. Nature Climate Change dergisinde yayınlanan araştırmada, 15 yıl boyunca 24 bin 922 yetişkinin sağlık verileri incelendi.

SICAK DALGALARIN ETKİLERİ

Araştırmacılar, sıcak dalgalarına maruz kalma süresinin uzamasının biyolojik yaşın artmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu buldu. Aşırı sıcaklıkların vücuttaki iç yıpranma ve aşınmayı teşvik ederek, düzenli sigara içen veya alkol tüketen bireylerde görülen hasarları yansıttığı anlaşılıyor. Elde edilen bulgular, sıcak dalgalarının, özellikle uzun süreli maruz kalındığında, sigara içmek veya alkol almak kadar yaşlanmayı hızlandırabileceğini ortaya koyuyor.

ARAŞTIRMA DÖNEMİ VE YÖNTEMİ

Bu etkinin belirlenmesi için araştırma, 2008 ile 2022 yılları arasındaki sağlık kayıtlarını analiz etti. Tayvan, bu süreçte yaklaşık 30 sıcak dalgası yaşadı. Çalışmada sıcak dalgası, birkaç gün süren anormal yüksek sıcaklık dönemleri olarak tanımlandı. Katılımcılar, karaciğer, böbrek ve akciğer fonksiyonları ile kan basıncı ve iltihap belirteçlerini değerlendiren farklı tıbbi testlerden geçti. Araştırmacılar, bu verileri kullanarak her bireyin biyolojik yaşını tahmin etti.

BİYOLOJİK YAŞ KAYBI HESAPLAMASI

Ekip, katılımcıların yaşadıkları yerleri dikkate alarak, sağlık muayenesi öncesinde maruz kaldıkları muhtemel sıcaklık miktarını hesapladı. Her 1,3 santigrat derece ek sıcaklık maruziyetinin, bireyin biyolojik yaşına yaklaşık 0,023 ile 0,031 yıl eklediği belirlendi. Greek Reporter’a göre, bu rakamlar tekil olarak göz ardı edilebilir görünse de, Hong Kong Üniversitesi’nden çevre epidemiyoloğu baş yazar Cui Guo, bu etkilerin nüfus genelinde dikkate alındığında önemli sonuçlar doğurabileceğini ifade ediyor.