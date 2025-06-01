asiye-nin-katili-annesi-oldu

GAZİANTEP’TE KAN DONDURAN OLAY

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesindeki Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan 25 yaşındaki Asiye B., evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili olarak Asiye B.’nin annesi Tülay S., babası Ümmet S. ve kardeşleri M.S. ile S.S. gözaltına alındı. Bu bireylerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

ANNE TUTUKLANDI

İfadesinde, kızı Asiye B.’yi aile içindeki bir kavganın ardından boğarak öldürdüğünü söyleyen Tülay S. tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk annesi Asiye B., önceki gün evinde hareketsiz olarak bulundu. İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi ve yapılan incelemelerde genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi.