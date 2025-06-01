asiye-nin-katili-annesi-oldu

GÜNCEL OLAYLARDA ŞOKE EDEN GELİŞMELER

Gaziantep’te yaşanan korkunç bir olayda, Oğuzeli ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan 25 yaşındaki Asiye B., evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan annesi Tülay S., babası Ümmet S. ve kardeşleri M.S. ile S.S., emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edildi.

ANNE İTİRAF ETTİ

Yapılan sorguda, anne Tülay S. ifadesinde, kızını aile içindeki bir kavga sonrası boğarak öldürdüğünü kabul etti. İfadesinin ardından tutuklanan Tülay S.’nin dışında kalan diğer ailesi bireyleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖLÜMÜN NEDENİ BELİRLENDİ

3 çocuk annesi Asiye B., Hürriyet Mahallesi’nde evinde hareketsiz bir şekilde bulunmuştu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, Asiye B.’nin boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Bu olay, toplumda yoğun bir üzüntü ve tepki yarattı.