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Asiye’nin Katili Annsi Tülay Çıktı

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GÖZALTINA ALINAN AİLE ÜYELERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gaziantep’’te meydana gelen korkunç olay, Oğuzeli ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan 25 yaşındaki Asiye B.’nin evinde ölü bulunmasıyla gündeme geldi. Dün gerçekleşen olayda, Asiye’nin ailesinden annesi Tülay S., babası Ümmet S. ve kardeşleri M.S. ile S.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANNE KIZINI ÖLDÜRDÜ

Tülay S., verdiği ifadesinde kızını aile içindeki bir kavga sonrası boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine anne Tülay S. tutuklanırken, diğer aile üyeleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖLÜM ŞARTLARI BELİRLENDİ

Hürriyet Mahallesi’nde 3 çocuk annesi olarak yaşayan genç kadın Asiye B., evinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, genç kadının boğularak öldürüldüğünü tespit etti.

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