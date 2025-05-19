“Aşk Maskesiyle 135 Bin Sterlin.”

DOLANDIRICILIK OLAYIYLA İLGİLİ DETAYLAR

2024 yılı Şubat ayında İstanbul’da bulunan bir mağdur, KKTC’ye dönmeden önce sevgilisinin önerisi doğrultusunda telefonunu şarjda bıraktı. Daha sonra şüpheli, mağdurun telefonunu kullanarak mobil bankacılık hesaplarına erişti ve sadece 10 gün içinde İran’daki annesinin hesabına 135 bin İngiliz sterlini transfer etti.

PLANLI SUÇ ÜST DÜZEY AVUKATTAN AÇIKLAMA

Avukat Büçkün Canatik, savcılığa yönlendirdiği suç duyurusunda olayın önceden planlanmış olduğunu ifade etti. Canatik’in suç duyurusuna göre, şüpheli Hosseini tüm aşamaları önceden tasarladı. Paraların aktarımında dekontlara “borç” açıklaması ekledi. Olayın anlaşılması sonrası ise müvekkilini ve ailesini İran’daki akrabaları aracılığıyla tehdit etmeye başladı. Canatik, “Bu olay, yeni nesil dolandırıcılığın duygusal manipülasyonla nasıl iç içe geçtiğinin çarpıcı bir örneği. Aşk, artık bir güven aracı değil, suistimal aracı haline getirildi” diyerek benzer vakalara karşı dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı.