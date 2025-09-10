Aşk Sonlandı, Tehdit Başladı: MHP Skandalı!

SUÇ DUYURUSU VE TEHDİT İDDİALARI

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı G. Ö. hakkında, eski parti yöneticisi Y.S. tarafından şantaj ve tehdit iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu. Y.S., G. Ö. ile 2023 yılında başladığını belirttiği gönül ilişkisini sona erdirmek istemesi sonrası tehditlerle karşılaştığını öne sürdü. “Otel kayıtları ve bağ evi görüntüleriyle tehdit etti” ifadelerini kullandı.

GİZLİ GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT

Y.S., birlikte oldukları dönemde otel kayıtlarının tutulduğunu ve G. Ö.’nün bu görüntüleri ailesine ve internete sızdırmakla tehdit ettiğini dile getirdi. Ayrıca, bağ evinde gizli bir kamera bulunduğunu ve bu görüntüleri paylaşmakla korkuttuğunu ifade etti. İddialara göre, G. Ö. ilçe başkanı olduktan bir ay sonra Y.S.’yi Kadın Kolları Başkanı olarak atadı. Ancak içte yaşanan bir tartışmanın ardından istifa etmek isteyen Y.S., bu süreçte ilişkisini bitirmek istediğini ve tehditlerin o dönem başladığını söyledi.

SAVCILIĞA BAŞVURU ve BOŞANMA KARARI

Y.S., artan tehditler nedeniyle durumu eşiyle paylaştığını ve boşanma kararı aldıklarını belirtti. Eşiyle birlikte Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını ve görüntülerin kamuoyuna yansımasını önlemek amacıyla tehdit edildiğini aktardı.

MHP’DEN RESMİ AÇIKLAMA YOK

MHP Çayırova İlçe Başkanı G. Ö.’ye ulaşılmaya çalışılsa da henüz bir yanıt alınamadığı bildirildi. MHP Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı’ya konuyla ilgili bilgi verildiği, fakat henüz resmi bir açıklama yapılmadığı ifade edildi.