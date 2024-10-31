Askeri Araç Devrildi, 10 Asker Yaralandı

ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ

Şırnak-Cizre eski Karayolu üzerindeki Kasrik Koçbey köyü civarında bir askeri aracın yoldan çıkarak devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Olay hemen ardından sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.

10 ASKER YARALANDI, DURUMLARI İYİ

Kazada yaralanan 10 asker, ambulanslarla Şırnak ve Cizre Devlet Hastanelerine götürülerek tedavi edilmeye başlandı. Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi alındı ve bazı askerlerin tedavi sürecinin ardından hastaneden taburcu edildikleri öğrenildi.