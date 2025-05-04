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Askerimiz Şehit Oldu! MSB Duyurdu

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ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞUN HÜZÜN VERİCİ HABERİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri sırasında mayına basarak yaralanan Uzman Çavuş Önder Özen’in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP’ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Çvş. Önder Özen derhal hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Mayıs 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

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