“Askerlik Yerleri Duyuruldu”

2024 KASIM CELBİ SONUÇLARI MERAKLA BEKLENDİ

2024 Kasım celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları, askere gidecek olan yükümlüler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Kasım celbi sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayları, yedek astsubay aday adayları ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleri ile ilgili bilgiler Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ DUYURULDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, askerlik yerleri 31 Ekim 2024 Cuma günü erişime açıldı. Bakanlıktan gelen açıklamada, “Kasım/Aralık ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.” ifadeleri yer aldı.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA İMKEANI

Er adayları, celp dönemlerinde askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. Adaylar, e-Devlet şifreleri ile sisteme erişim sağladıktan sonra T.C kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabiliyor.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ BELİRLENDİ

Yedek subay/astsubay adayları ve erlerin sevk tarihleri ise şu şekilde belirlenmiştir; Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 14 Kasım 2024, Er (2’nci Grup): 12 Aralık 2024, Er (3’üncü Grup): 09 Ocak 2025.