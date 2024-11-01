“Aşkın Bitmesiyle Gelen Acılar”

İLİŞKİLERDEKİ DEGİŞİMİN ETKİLERİ

Eğer bir gün o aşk sona ermişse, çiftler için en küçük, en basit hareket bile dayanılmaz bir hal alabiliyor. İnsanın aklında aniden canlanan bu durum, geride kalmış her şeyin acısını yeniden hissetmesine neden oluyor. İnsan, ardına bile bakmak istemeden kaçıp gitme isteği taşır. Bir bakışı, bir sözü veya bir davranışı aşırı derecede rahatsız edici gelebiliyor.

UZUN SÜRELİ İLİŞKİLERİN ZORLUKLARI

Bu duruma örnek olarak, toplamda on altı yılı birlikte geçiren Megan Fox ve eski eşi Brian Austin Green’in durumu gösterilebilir. Uzun süreli ilişkilerde yaşanan zorluklar, bir zamanlar güzel anılar olarak hatırlanan şeylerin bile, ayrılığın ardından can sıkıcı hale gelmesine sebep olabiliyor.