aspendos-ta-mermer-hermes-heykeli-bulundu

ASPENDOS ANTİK KENTİ’NDE YENİ BULUNTULAR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Aspendos Antik Kenti’nde 2024 sezonunda kazılarına başlanan Tiyatro Caddesi’nin doğusunda yer alan giriş kapısının güney kanadında, anıtsal çeşmenin (nymphaion) yıkıntıları arasında bir mermer Hermes heykeli keşfedildi. Kazı çalışmalarında parçalar halinde ortaya çıkan heykelin büyük bir kısmı gün yüzüne çıkarken, kazı evi deposunda birleştirilerek bütüncül haliyle değerlendirildi. Heykel, kaidesiyle birlikte toplam 1,65 metre yüksekliğinde olup, stilistik özellikleri açısından Roma İmparatorluk Dönemi’ne, yani M.S. 2’nci yüzyıl sonu ile 3’üncü yüzyıl başlarına tarihlendiriliyor.

HEYKELİN ANLAM VE SİMGESİ

Ortaya çıkarılan heykel, Olympos’un baş tanrısı Zeus’un habercisi ve tanrıların en hızlısı olarak bilinen Hermes’i tasvir ediyor. Hellen mitolojisinde yolların, ticaretin, konukseverliğin, diplomasinin, yarışmaların ve astronominin tanrısı olarak görülen Hermes, hırsızlar, tüccarlar, sürüler ve çobanların koruyucusu olarak da tanımlanıyor. Heykel, sağ elinde bir para kesesi, sol elinde ise omzundan aşağı sarkan peleriniyle birlikte tuttuğu kerykeionu (asası) ile betimlenmiş durumdadır. Sol ayağının yanında başı Hermes’e dönük bir koç figürü yer alıyor. Heykel, yazıtlı kaidesinin üzerinde ayakta dururken, ağırlığı sol ayağına verilmiş; sağ ayağı ise dizden hafifçe bükülerek öne atılmış.

AINSİ BULUNTULAR VE KAZI ÇALIŞMALARI

Hermes heykelinin bulunduğu alanda, aynı zamanda aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite ile aşk tanrısı Eros’a ait başlar da gün yüzüne çıkarıldı. Bu heykellerin, bölgeye özgü sanatsal üslupla işlendiği ve dönemin estetik anlayışını yansıttığı gözlemlendi. Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen 2024 yılı kazı çalışmalarında, aynı bölgede av, vahşi doğa, hayvanlar ve doğa tanrıçası Artemis’i düşündüren gövde parçaları yanında, adalet, denge, kader ve intikamın sembolü olarak bilinen Nemesis’e ait parçaların da bulunduğu ifade edildi.