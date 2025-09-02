Assan Dosyasında Fetö İddiası Var

YÖNETİCİLERİN TUTUKLANMASI VE DOSYADAN SIZAN BİLGİLER

Yönetici kadrosunun tutuklanmasının ardından, kayyum yönetimi altındaki ASSAN dosyasından elde edilen bilgiler, şirketin önemli askeri silah sistemlerini kopyaladığını gözler önüne seriyor. Savcılığın sevk yazısında, ASSAN’ın sahibi Emin Öner ve genel müdürü Gürcan Okumuş’un, FETÖ ile bağlantıları ve askeri casusluk suçlamaları nedeniyle TÜBİTAK SAGE ve MKE’ye ait gizli bilgileri ASSAN’a sızdırdığı belirtildi. Ayrıca, bu ekipmanların birebir üretildiği de ortaya çıktı.

GÜRCA­N OKUMUŞ’UN ROLÜ VE SUÇLAMALAR

Sevk yazısında yer alan bilgilere göre Gürcan Okumuş, 2018-2024 yılları arasında TÜBİTAK SAGE’de enstitü müdürü olarak görev aldı. İddialara göre, Okumuş görevinden ayrıldıktan sonra ASSAN’a geçerek genel müdürlük pozisyonunu üstlendi. Söz konusu yazıya göre, Okumuş, patlayıcıların geliştirilme süreciyle ilgili kritik verilere sahip dört ürünü çalarak ASSAN’a götürdü. Yazıda, “Hilal Projesi sözleşmesi çerçevesinde TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilip kullanım hakkı MKE’ye verilen ekipmanın kopyalandığı” şeklinde ifadelere yer verildi.

PERSONEL TRANSFERİ VE FETÖ BAĞLANTILARI

Savcılığın belirlemelerine göre, Okumuş’un ASSAN’a götürdüğü diğer önemli proje, TÜBİTAK ve MKE işbirliği ile geliştirilmiş “pilot tahrip kalıbı” çizimleri. Ayrıca, Kamuda eğitim almış kritik personelin de ASSAN’a teğet geçtiği bilgisi iddialar arasındadır. Sevk yazısında, “Gürcan Okumuş’un enstitü müdürü olduğu süreçte, TÜBİTAK SAGE’den ayrılan 19 personelin ASSAN’a geçtiği; 6 kişinin ise Emin Öner ile ASTECH A.Ş. isimli bir şirket kurduğu” ifade edildi. Emin Öner, askeri casusluk dışında, FETÖ bağlantısı suçlamasıyla da yargılanacak.

MASAK RAPORU VE YARGILAMA SÜRECİ

Savcılığın yazısına göre, Emin Öner’in FETÖ ile bağlantısı, “HTS kayıtlarında 113 farklı kişi ve 22 Bylock kullanıcısıyla temas kurulması” ile güçlendirildi. Ayrıca MASAK tarafından hazırlanan raporlarda, Öner’in örgütle bağlantılı şahıslarla yoğun para trafiği yaptığı gözlemlendi. Öner’in sorgulamasında, FETÖ’nün yöneticilerinden olan Cemal Koca ve Hüseyin Saruhan ile irtibat kurduğu soruları gündeme geldi. Öner, bahsi geçen telefon numarasının babasına ait olduğunu ileri sürdü; ancak bu numaranın ASSAN İş Makineleri şirketine kayıtlı olduğu tespit edildi.

ASKERİ CASUSLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “askeri casusluk soruşturmaları” çerçevesinde, “FETÖ ile bağlantıları ve askeri casusluk faaliyetlerini” tespit ettikten sonra ASSAN Group’a kayyum atadı ve 31 Ağustos’ta yöneticileri tutuklandı. Soruşturma sürecinde, ASSAN Group’un sahibi Emin Öner ve genel müdürü Gürcan Okumuş, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandılar. Sulh ceza hakimliği, Öner’in “FETÖ kapsamında terör örgütüne üye olmak” ve “devletin güvenlikle ilgili belgeleri tahrip etme” suçlamalarından tutuklanmasına karar verirken; Okumuş ise, aynı suçlamalar nedeniyle tutuklandı. Bu isimlerden önce, eski MKEK Genel Müdürü İsmet Sayhan da gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Savcıların dosyasına ulaşmadan önce, ASSAN dosyasındaki gelişmeler, savunma çevrelerinde ve bazı dergilerde yankı bulmaya başlamıştı.