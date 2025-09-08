Assan Group’ta 2 şüpheli tutuklandı

YENİ GÖZALTI OPERASYONU

ASSAN Group’a yönelik yürütülen askeri casusluk soruşturmasında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Şirket içerisinde hala çalışma kaydı bulunan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) çalışanı, bir eski albay ve yine eski ASSAN Group çalışanı toplamda 3 şüpheli, üç gün önce eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden eski albay ve eski MKE çalışanı tutuklanmaları için talep edilirken, eski ASSAN Group çalışanı adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

SONUÇ VE KARARLAR

Sulh Ceza Hakimliği, yapılan talepler doğrultusunda 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer bir şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.