Assan Group’ta Yeni Gözaltılar Gerçekleşti

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN FETÖ VE ASKERİ CASUSLUK ADIMI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Assan Group’un sahibi Emin Öner ile genel müdür Gürcan Okumuş hakkında, FETÖ ile bağlantı ve askeri casusluk faaliyetleri üzerine soruşturma başlattı. Şirketlerde kayyum ataması yapıldı.

Şirket yönetimine kayyum atandı

Soruşturmada Öner ve Okumuş için “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “askeri casusluk” suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun yanı sıra Assan Group’a bağlı 10 şirketin yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum atadı.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

31 Ağustos’ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emin Öner, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma” suçlarıyla tutuklandı. Gürcan Okumuş ise “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YENİ GÖZALTI KARARLARI

Soruşturma kapsamında, Assan Group ile irtibatlı yeni isimler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 1 eski Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu çalışanı, 1 eski albay Milli Savunma Bakanlığı’ndan ayrıldı ve 1 eski Assan çalışanı olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı.

