Assan Group’tan İki Şüpheli Tutuklandı

YENİ GELİŞMELER

ASSAN Group ile ilişkili süren askeri casusluk soruşturmasında gelişmeler yaşandı. Operasyonlar kapsamında, hala ASSAN GROUP bünyesinde çalışan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) elemanı ve eski albayla birlikte eski ASSAN Group çalışanı olan 3 şüpheli, eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla 3 gün önce gözaltına alındı.

SAVCILIK İŞLEMLERİ

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye gönderildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden eski albay ve eski MKE çalışanı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, eski ASSAN GROUP çalışanı ise adli kontrol isteğiyle sulh ceza hakimliğine yönlendirildi.

TUTUKLAMA KARARI

Sulh Ceza Hakimliği, gelen talep doğrultusunda 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 1 şüpheli ile ilgili yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol koşulu ile serbest bırakılmasına hükmetti.