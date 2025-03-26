Aston Villa, Arda Güler’i Takip Ediyor

İSPANYOL SPORFİT DİREKTÖRÜ ARDA GÜLER HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

“Monchi” lakabı ile tanınan ünlü İspanyol sportif direktör Verdejo, Marca radyo programında Arda Güler hakkında bazı açıklamalar yaptı. Arda’nın çok dikkat çekici bir futbolcu olduğunu belirten Monchi, “Her sportif direktörün Türkiye’deki projeksiyonunda takip ettiği bir oyuncu” ifadesini kullandı. Eklediği üzere, “Bizim aradığımız pozisyondaki şartları karşılayan ve Aston Villa’ya çekici gelebilecek bir oyuncu. Aston Villa için aradığımız birçok şey Arda Güler’de var.”

TEKNİK YETENEKLERİNE VURGU YAPTI

Monchi, Arda Güler’in bir başka özelliğine de değindi. “Güler, Aston Villa’nın çok beğendiği bir oyuncu” diyerek, Arda’nın “özellikle çok iyi teknik koşullara sahip olduğunu” ifade etti. Monchi, Güler’in sahada gösterdiği karakterin önemli olduğunu düşündüğünü belirtti ve, “Bunu milli takımındaki oyunuyla gösteriyor. Orada yaşıyla ilgisi olmayan sorumluluklar üstleniyor” açıklamasında bulundu. Temmuz 2023’ten bu yana Aston Villa’nın sportif direktörü olan Monchi, daha önce Sevilla kulübünde 2000-2017 yılları arasında elde ettiği başarılarla tanınıyor.